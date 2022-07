Email it

Mao. El presidente Luis Abinader y el ministro de la Juventud, Rafael Jesús Féliz García, realizaron en esta provincia el Diálogo Juvenil, como parte de la amplia iniciativa nacional “El Gobierno en las Provincias”.



El encuentro con la juventud emprendedora se desarrolló en el polideportivo Julio Muñoz de esta provincia, en donde los jóvenes conversaron y expresaron sus inquietudes.



Ante cientos de jóvenes, el presidente Abinader brindó palabras de aliento para no desfallecer ante las adversidades, al tiempo que resaltó las fuentes de financiamiento para proyectos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), Banco de Reservas y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).



“La disposición al trabajo y la presentación del proyecto lógico, desde el punto de vista financiamiento; y si a esto se suman áreas innovadoras, que tengan mercado y no una competencia tradicional, será un éxito”, expresó el mandatario las claves para emprender.



Llamó a los jóvenes presentes a seguir perseverando en sus propósitos y nunca desanimarse. “No le tengan miedo al fracaso, el que ha triunfado es porque ha fracasado varias veces. No le tengan temor al riesgo, siempre calculado, láncense y cuente con el apoyo de su gobierno, de este gobierno, que es su gobierno”, puntualizó.



Entre la juventud emprendedora presente estuvo Nicole Cabrera, creadora del proyecto «Viaje Nicol»; Alexander Enrique Collado Núñez, emprendedor gastronómico, y Yaribel Albertina Colón Miranda, creadora del proyecto «Tour Bananero»; y Linda Andrea Tejada Báez.



El ministro Féliz García expresó que desde esa institución se está trabajando de forma tesonera para brindarle a la juventud dominicana oportunidades de desarrollo e impactar de manera positiva. “Desde el Ministerio de la Juventud creamos un ecosistema integral, dinámico y escalable para facilitar el desarrollo y expansión de los proyectos de emprendimiento liderados por jóvenes.