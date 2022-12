Santiago. La Asociación Dominicana de Profesores, seccional Santiago, denunció una cacería de brujas, con la cancelación de docentes de manera injustificada por parte del Ministerio de Educación.



Miguel Jorge, presidente de la entidad, demandó de las autoridades corregir los problemas que enfrenta el sistema educativo en la provincia de Santiago, y llamó además a terminar decenas de escuelas que están paralizadas. Asimismo, lamentó que a esta fecha de iniciar el año escolar, muchas aún carecen de butacas.



Dijo que el Ministerio de Educación prometió reponer a cuatro docentes que fueron cancelados y que serían repuestos en nómina, sin embargo, recientemente fue cancelada una maestra del liceo San José Afuera del municipio de Baitoa. “Seguimos con las mismas situaciones y problemas, con planteles que las autoridades no han querido, ni han podido resolver y tenemos las mismas excusas”, agregó Jorge.



El presidente del gremio que agrupa a los profesionales de la educación en Santiago denunció que varias escuelas carecen de personal de apoyo y de consejería. Dijo que hay centros donde se distribuye el almuerzo escolar y no existe personal que haga la limpieza. En municipios como Sabana Iglesias o Jánico, varias escuelas llevan años sin terminar, sin que se tenga un plan para intervenirlas.



Puso el ejemplo de las escuelas José de Jesús Germoso, la Arturo Jiménez, la de Pontezuela, que carecen de personal de conserjería. Advierte que de no resolver los problemas de cancelaciones, la Asociación Dominicana de Profesores responderá con actividades de protestas y paralización de docencia. “No es posible, que docentes que cumplen fiel y cabalmente con su trabajo, sean cancelados”, indicó Jorge.



Pidió al ministro de Educación, Ángel Hernández, que evidencien cuáles son los profesores que se encuentran fuera del país y cobran. Miguel Jorge dijo que jamás estarían de acuerdo con que personas que no trabajan continúen cobrando sin justificar su labor.