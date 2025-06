Puerto Plata. El sacerdote Juan Luis Díaz Bonilla, arrestado durante un operativo de desalojo en el sector Cerro Alto del distrito municipal La Unión en Sosúa, fue liberado horas después al llegar a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional en Puerto Plata.



La decisión fue instruida por el general Jorge Luis Galán, director regional norte del cuerpo del orden.

El párroco de la iglesia San Juan el Bautista y líder pastoral de comunidades como Villa Liberación, La Unión y Cerro Alto, denunció que durante su detención fue agredido esencialmente por un militar.



Juan Luis Díaz Bonilla aclaró el agresor no pertenece a la Policía Nacional, sino presuntamente a la Fuerza Aérea o Armada Dominicana, asignada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el operativo.



“Me halaron por la camisa, me dieron una patada y me estrellaron contra el camión. Pero al llegar al destacamento, el general Galán se acercó y me dijo que íbamos a conversar. Le agradezco el trato”, narró el sacerdote, quien reiteró que su papel es estar del lado de los más vulnerables.



El padre Díaz Bonilla calificó como “vergonzoso” que por primera vez un sacerdote de la Diócesis de Puerto Plata haya sido detenido y agredido por defensores de los pobres. Afirmó que continuará reclamando justicia y protección para las familias de su parroquia.



La intervención, calificada por los comunitarios como arbitraria y violenta, desató escenas de caos, gritos de desesperación y denuncias de abuso policial. Testigos reportaron disparos al aire, uso de bombas lacrimógenas y maltrato físico a personas indefensas, incluyendo envejecientes, mujeres y niños.



“No nos dieron tiempo ni de sacar nuestras cosas. Nos sacaron sin piedad”, dijo entre sollozos una madre de tres hijos.