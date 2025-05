Santiago. Las lluvias registradas en la cordillera central están causando un aumento en el caudal de entrada al embalse Tavera-Bao, y generan el temor de inundaciones en las comunidades del entorno del río Yaque del Norte.



En la mañana del viernes, el nivel registrado en la presa de Tavera era de 325.21 metros sobre el nivel del mar, cuando su capacidad máxima es de 327.50.La entrada se ubicó en 119.01 metros cúbicos por segundo y el caudal de salida al río Yaque del Norte fue de 90.89 metros cúbicos por segundo.



La cantidad de lluvia registrada en la cuenca alta y zonas de Jarabacoa ha puesto al desnudo la cantidad de desperdicios que van a parar al Yaque del Norte, que a su vez penetran a la presa de Tavera.



La provincia de Santiago, en coordinación con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) ante los trabajos preventivos de desagüe que se están realizando en la presa de Tavera.



Indica que hasta el momento, los desagües que se están efectuando en la presa no representan ningún tipo de peligro para las comunidades ubicadas aguas abajo.



Prevención comunidades



Esta medida preventiva responde a las lluvias registradas en los últimos días y forma parte del protocolo de manejo de presas.



“Queremos llevar tranquilidad a los residentes de las zonas aledañas, especialmente en comunidades como: Baitoa, Sabana Iglesia, y Río Bajo. La Defensa Civil reitera su compromiso de informar de manera inmediata cualquier cambio”, apunta.



La Defensa Civil continúa velando por la seguridad de los residentes en la ribera del Yaque del Norte, desde Baitoa hasta Sabana Iglesia, río abajo.



El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que las operaciones en la presa de Tavera se desarrollan de forma controlada, bajo la coordinación del Comité de Presas y Embalses (COPRE) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y que no existe ningún tipo de riesgo para las comunidades de abajo.



Arias explicó que las descargas que se están realizando en la presa corresponden únicamente al proceso de generación hidroeléctrica, lo que significa que los volúmenes de agua liberados son mínimos y manejados con fines energéticos



Informa que no se están realizando aperturas de compuertas de manera directa. La única compuerta de fondo que estaba operando fue cerrada en la mañana del viernes.

Operaciones como parte de protocolo

Actualmente, todo el flujo que sale del embalse es por generación eléctrica, a caudales controlados de entre 60 y 80 metros cúbicos por segundo.



Francisco Arias hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a no alarmarse, porque estas operaciones forman parte de un protocolo rutinario para mantener los niveles adecuados del embalse, especialmente en esta temporada de lluvias.



“Estas maniobras no generan ninguna situación de emergencia. Nosotros, como institución de prevención y respuesta, nos mantenemos en constante vigilancia junto a todas las entidades del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago”, enfatizó.



Recordó que cualquier acción adicional será comunicada oportunamente por el COE.