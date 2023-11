Santiago. Anthony Galuccio, prestigioso abogado de Estados Unidos, reafirmó su compromiso al Voluntariado Jesús con los Niños (VJCN),



El ex senador del estado de Massachusetts de Estados Unidos y fundador de la Fundación Ashley Angels, destacó que apoya esa organización sin fines de lucro que desde hace más de 26 años brinda atención integral a los niños de las unidades Hemato-oncológica, Quemados, Ortopedia y VIH, del Hospital Regional Infantil Doctor Arturo Grullón en la República Dominicana.



Con el objetivo de seguir sumando personas para que contribuyan con los tratamientos canalizados a través de VJCN, Galuccio está promoviendo en los Estados Unidos las donaciones a esta entidad dominicana a través de la plataforma CAF America. CAF América es una organización sin fines de lucro que certifica a organizaciones benéficas de todo el mundo, lo que facilita que donantes estadounidenses puedan realizar aportes transfronterizos a instituciones autenticadas como el Voluntariado Jesús con los Niños.



Desde el 2008, Galuccio ha sido un colaborador constante del (VJCN), a través de la Fundación Ashley Angels ha donado entre U$15,000.00 y US$25,000.00 anuales que han permitido apoyar el tratamiento de ingresados en la Unidad Hemato-Oncológica Pediátrica. Esta unidad provee más de mil ochocientas consultas al año.



“Los niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades merecen tener acceso a la mejor atención posible. El Voluntariado Jesús con los Niños está haciendo una diferencia real en la vida de estos niños y sus familias. Invito a todos a que se unan y apoyen esta importante causa”, dijo Galuccio.



Los aportes VJCN se traducen en vida y bienestar para los infantes que padecen cáncer. Galuccio ha sido sensible ante los padecimientos de los niños con cáncer y ante el sufrimiento de las familias que no cuentan con los recursos para afrontar tan costosa enfermedad. Tienen la misión de ampliar su red de apoyo a través de CAF América.