Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Bretón, calificó como una desgracia los procesos electorales, por lo que pidió a los políticos dominicanos que caminen de manera civilizada y con respeto.



Durante la homilía de la eucaristía como motivo de la celebración de la misa de Corpus Christi, criticó que se siembre la cizaña y asegura que el país no va a mejorar mientras exista la división.



“Ya no falta mucho para las elecciones y las elecciones son una desgracia en este país. Tendremos que pedirles hoy al santísimo y orar nosotros especialmente, para que el Señor nos ayude a caminar civilizadamente respetándonos y participar en los procesos democráticos, como gentes civilizadas”, apuntó el religioso. Llama a la clase política dominicana que no se mantenga en suspenso y en vilo cada vez que se organiza un proceso de elecciones. Entiende que el patricio Juan Pablo Duarte agradecerá y estaría contento si el pueblo se unifica.



Descalabro



Al hablar de la importancia de adorar al Santísimo, aseguró que la sociedad dominicana está descalabrada. Consideró que lo que hay es que sembrar tolerancia, comprensión, amor al prójimo y más los que participan de la sagrada comunión, sin importar de qué partido es, porque aquí es que vive y de este aire es que va a respirar.



“Tenemos una sociedad bastante descalabrada como está esta, porque no nos vamos a poner aquí negativos, pero cuando uno encuentra el número de feminicidios, o de asaltos o de muertes, quiere decir que algo está pasando y si esto pasa, no será que la gente está buscando más de Dios”, apuntó. Y agregó que probablemente sea que se han olvidado de Dios.



Dijo que aquel que se olvida de Dios, ni siquiera entiende la dignidad del ser humano.



“Si no entiende la dignidad del ser humano, cómo va a respetar, porque no va a cometer un asalto, o porque no darle un balazo a otro”, indicó Bretón.



Cree necesario inyectar los valores como si se tratara de sueros o vitaminas fuertes para la sociedad y que entonces contrarreste enfermedades y calamidades sociales como lo es la corrupción.



Considera que buscar la bendición de Dios no debe quedarse entre los católicos, sino que debe derramarse en los protestantes, agnósticos, ateos. “Busquemos la manera de cómo llegar, porque no se hizo para los católicos, sino para la humanidad”, puntualizó. Aprovechó para en un breve acto relanzar el Plan Nacional de Pastoral de la arquidiócesis de Santiago.

Feligreses van desde catedral hasta estadio

Los feligreses caminaron en procesión desde la catedral Santiago Apóstol El Mayor hasta el estadio Cibao. Junto a monseñor Freddy Bretón estuvieron como concelebrantes Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago; el obispo emérito de la Altagracia, Gregorio Nicanor Peña y Valentín Reynoso, obispo emérito de Santiago. La presencia de funcionarios fue mínima y solo fue visto el director de Proindustria, Ulises Rodríguez y el director del comando Cibao central dela Policía nacional, general Ramón Samuel Azcona.