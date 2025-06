Santiago. La Arquidiócesis de Santiago celebró el “Jubileo 2025 de Comunicadores y Artistas”, con una eucaristía presidida por el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez, quien invitó a este sector a no manipular la verdad y ofrecer contenidos de calidad en las distintas plataformas.



“Están llamados a transmitir la paz del resucitado en un mundo saturado de odios, burlas, calumnias, insultos, manipulaciones. Que reine la paz, la verdad y la transparencia por encima de todo. Herramientas hay muchas, el problema es el contenido”, manifestó el religioso durante su homilía celebrada en la Catedral Santiago Apóstol.



El arzobispo expresó su preocupación por el auge de contenidos engañosos o irresponsables, muchas veces difundidos a través de las redes sociales con fines de lucro o búsqueda de notoriedad, sin medir el impacto que pueden tener en la sociedad.



Asimismo, invitó a los periodistas, locutores, fotógrafos, productores, músicos, escritores, artistas visuales y demás profesionales del ámbito de la comunicación y la cultura a llevar un sello de amor, paz respeto, humanidad humildad y belleza.



“Es necesario vivir un proyecto de iglesia y nación. Unidad en diversidad. Comunicación que no confunde y edifica. No divide, sino que une. Ser un canal para que el mensaje del evangelio llegue al corazón de las personas como ocurrió en Pentecostés y que transmitan buenas noticias que se conviertan en atrayentes para los espectadores”, agregó Rodríguez.



Antes de la eucaristía, la jornada empezó con una caminata espiritual desde la Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en la emblemática Calle del Sol, hasta la referida catedral. Durante el recorrido, los participantes elevaron plegarias por la paz, el buen ejercicio profesional y la unidad de los pueblos, en medio de cantos, consignas de fe y el acompañamiento de imágenes religiosas. El Jubileo 2025 “Peregrinos de Esperanza” es una celebración de la Iglesia y mandato desde el Vaticano y tiene como objetivo principal renovar la vocación de comunicar con belleza y despertar conciencia.