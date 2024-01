Santiago. – «Ante la aberrante y malsana tarea de sectores políticos, que utilizan a personas encapuchadas que se mueven en vehículos sin placas, dejando basura en lugares estratégicos para vender la idea de que existe descuido por parte de la alcaldía de Santiago en la recogida de la basura en algunos barrios y urbanizaciones del municipio, el Ayuntamiento de Santiago, advierte de que no va a tolerar esas acciones y que los responsables serán sometidos a la justicia», así lo establece el cabildo en una nota de prensa.

Informa que en las últimas semanas personas inescrupulosas se han dado a la tarea de movilizarse en vehículos sin placas y encapuchados, llevando desechos a lugares estratégicos y dejan decenas de fundas en zonas donde no habitan familias, lo que abiertamente se trata de una acción que busca hacer daño a la limpieza y el orden que vive el municipio de Santiago de los Caballeros.

Agregaron igualmente desde hace varios meses se le da seguimiento a las personas que se dedican a dicha práctica, que, de manera equivocada han improvisado vertederos en las inmediaciones del puente seco, cerca de la hermosa entrada a la ciudad por la autopista Joaquín Balaguer, lugares que están fuera del límite territorial del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, por lo que el servicio de limpieza corresponde a otros cabildos.

«Las personas inescrupulosas que se dedican a depositar basura en diferentes puntos de la ciudad, no hay duda de que representan a algún aspirante a dirigir el Ayuntamiento de Santiago, pretendiendo empañar la exitosa gestión municipal encabezada por Abel Martínez, que ha convertido a Santiago en una ciudad modelo, en cuanto a limpieza, orden y transparencia», apunta.

«Otro de los lugares utilizado por esos enemigos de Santiago, es en las proximidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, (OMSA), zona en la que no habitan familias y los desperdicios dejados allí no guardan relación con los negocios que operan en esas inmediaciones, además de que también dejan fundas con basura en diversos puntos de la transitada avenida Estrella Shadalá, donde no habitan familias».

El Ayuntamiento de Santiago, sostuvo que quiere dejar bien claro, que mantiene un eficiente

servicio de recolección de los desechos sólidos de manera permanente en todo el municipio, con rutas establecidas a través de las diferentes flotillas de camiones, tanto de la propiedad del cabildo, como de las empresas privadas que prestan servicio a la ciudad corazón.

Las autoridades municipales seguirán vigilantes hasta dar con esos enemigos del municipio y proceder a someterlos formalmente ante la justicia.