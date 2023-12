Santiago. Las organizaciones comunitarias del municipio Baitoa denunciaron la situación de deterioro en que se encuentra el centro de atención primaria de Los Ciruelos y esperan en un plazo no mayor de 8 días las autoridades del Servicio Nacional de Salud solucionen necesidades planteadas durante años.



Mediante una comunicación dirigida al médico Manuel Jacinto Lora Perelló, director del Servicio Nacional de Salud Norcentral, exponen que, reconocen el gran esfuerzo que realiza el personal de salud que labora en el CPN de Los Ciruelos por brindar servicios de salud integral a la población, pero que él mismo se ve disminuido por carencias que no son resueltas oportunamente.



Entre sus demandas figura el nombramiento de personal de conserjería y seguridad, así como equipamiento del centro de salud. Refieren que en el centro no hay personal para la limpieza, lo que no es consecuente con un centro sanitario que debe ser modelo para la comunidad en materia de higiene y salubridad.



El Centro de Primer Nivel de Los Ciruelos tampoco cuenta con personal de seguridad, lo que ha provocado que en reiteradas ocasiones el personal de salud y los usuarios del servicio hayan estado en situación de riesgos.



Señalaron que, en el CPN no se ofrecen los servicios de vacunación porque desde hace varios meses la nevera se encuentra averiada, situación que ha sido comunicada al Servicio Regional de Salud Norcentral sin que haya solución a la problemática. Tampoco se cuenta con oxígeno, otoscopios, extintor, estufa y otros equipos que son necesarios para la prestación de un servicio de salud de calidad. El documento está suscrito por el Comité de Salud del Centro de Primer Nivel, la Junta de Vecinos Unión y Amistad y el Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso de Los Ciruelos; La Junta de Vecinos Respeto y Educación de La Jagua Arriba.