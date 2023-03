Email it

Santiago. El procurador de la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago, Juan Carlos Bircann, favorece quitar al Ministerio Público una serie de funciones que no le son afines.



Al ser preguntado sobre el proyecto de creación del Ministerio de Justicia, Bircann reconoce que hay términos administrativos que resultan ajenos a la labor del Ministerio Público. “A nosotros nos toca trabajar con legalizaciones y registros de actos notariales y no gubernamentales, funciones que no son afines a la investigación de crímenes y delitos”, apuntó.



Sin embargo, considera que el proyecto debe ser estudiado, debido a que hay aspectos como el de nombrar a fiscalizadores, procuradores de corte, cuando hay una ley orgánica del Ministerio Público que establece los nombramientos por escalafón.



En otro orden, favorece nuevos nombramientos de fiscales en el distrito judicial de Santiago que actualmente cuenta con 80 fiscales y fiscalizadores.