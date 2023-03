Santiago. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, arzobispo de la arquidiócesis de Santiago Fredy Bretón, calificó de malhechores a aquellos que de forma intencional provocan fuegos forestales.



En ese sentido, hizo un llamado a los encargados de aplicar la ley no dormirse y castigar justa pero ejemplarmente a aquellos que ocasionan esos males a la naturaleza.



El religioso dijo que sería muy penoso tener que reconocer que alguien, incluso con intenciones criminales, produjera expresamente esos incendios, y ponga en peligro vida y bienes de otros ciudadanos.



“Se sabe que el ser humano debe estar consciente de los cambios climáticos y de los fenómenos naturales, que comúnmente, cada cierto tiempo, alteran nuestro ritmo de vida”, puntualiza Bretón.



Sin embargo, expresa, lo que no se entiende es que los ciudadanos se porten como seres irracionales, y provoquen con su conducta daños incluso peores que los que aquellos pueden provocar.



Contra desaprensivos



Refiere que si un rayo cae en un pinar, puede provocar naturalmente un incendio, pero que la naturaleza está preparada para ello.



No obstante, si una persona es desaprensiva, puede incluso conducir a la población a un verdadero desastre y más aún, en los cíclicos períodos de sequía



“En esta misma época nos llegan noticias de incendios en diversos países. Y el nuestro no es la excepción. Sobre todo la región oriental ha experimentado innumerables incendios, perturbando la vida de los nacionales y también la de los incontables ciudadanos del mundo que hacen turismo en esa región”, apunta.



Bretón dijo que recientemente le tocó ver recientemente incendiados algunos bordes arborizados de la autopista Duarte, en el trayecto de Santo Domingo a Santiago afectados por la quema.



“Sí, puede suceder que alguien lance distraídamente un fósforo encendido o una colilla de cigarrillo. Pero aun así, es responsable de los daños que pueda ocasionar”, agrega.



El religioso llama a promover incansablemente la conciencia, de una manera que no perjudique jamás al prójimo.



“Muy bien lo expresa el papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ del año 2015: Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. (Nº 91)”.

Religioso pide no suceda como en cuento Luis Pie

Bretón expresa que no debe abundar en el país el Valentín Quintero, aquel personaje abusador y prepotente que provocó el criminal incendio de un cañaveral, descrito por Juan Bosch en su cuento titulado “Luis Pie”.



A raíz de los fuegos forestales y la sequía el país enfrenta una crisis de problema de agua potable.

En comunidades de Santiago el problema se ha agudizado por la falta del vital líquido.