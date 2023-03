Santiago. Al menos 10 mil metros cúbicos de caliche serían necesarios para crear una capa que impida que el oxígeno continúe llegando a los gases del vertedero de Jarabacoa, y de esta forma controlar la humareda.



Así lo dio a conocer la Dirección de Ingeniería e Infraestructura de DO Sostenible, tras una intervención al vertedero en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a los efectos negativos que el incendio ha dejado en la zona durante los últimos días por el proceso de combustión causado por la alta concentración de gases.



Debido al problema, el concejo de regidores del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa declaró a este municipio en estado de emergencia, y el alcalde Yunior Torres, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader asistencia técnica para mitigar el impacto de las llamas en su comunidad.



El Fideicomiso Público – Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, DO Sostenible, fue encomendado por el presidente Abinader y Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para apoyar en la intervención del vertedero y así controlar el incendio lo antes posible.



Técnicos del fideicomiso realizaron un descenso y junto al ayuntamiento, bomberos forestales y municipales, junto a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y procedieron a realizar un levantamiento con el fin de conocer la situación actual y determinar acciones puntuales para controlar las llamas que están dejando sus huellas en los cielos de Jarabacoa.



La Dirección Ejecutiva afirmó que desde DO Sostenible se trabaja para apoyar la estabilidad operativa de este sitio de disposición final y como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y salud de la población, se dispuso de una celda de emergencia para que el bote de los residuos del municipio pueda continuar de manera controlada y no afecte el área del incendio.