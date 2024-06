Santiago. Los presidentes de Cámaras de Comercio plantearon la necesidad de que la propuesta de reforma que sugiere el Gobierno sea fruto del consenso, transparente y no un parche del momento para subsanar un problema.



Las preocupaciones fueron externadas durante la celebración de la asamblea eleccionaria de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), en la que escogió como su presidente a Manuel Aníbal García, de la Cámara de Comercio de la provincia Hermanas Mirabal.



Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, considera que el proyecto de reforma debe anteponer al país, ante todos los intereses personales, para que esto se traduzca en bienestar para los dominicanos



“El país, en los últimos cincuenta años ha ido caminando por la senda del crecimiento económico y del bienestar social. Ya antes de las elecciones, a través de los debates y de las diversas interacciones de los candidatos se hablaba de la reforma fiscal y de otras reformas que son las necesarias para seguir transitando por las sendas del crecimiento”, dijo Iglesias,



Preocupación



El presidente saliente de Fedecámaras considera que debe ser evaluada la propuesta de eliminar las exenciones como en el caso del sistema eléctrico, el tema de la evasión fiscal, eficientizar la inversión en la educación, mejorar el gasto y que sea más productivo.



“Todos debemos poner el hombro. Si hay algo que analizar cómo algunos gastos tributarios, que en su momento fueron de utilidad y ahora no, o si en otros debemos mantenerlos, como el del sector zona franca que ha sido pujante para la región y el país, que se analice. Cada cosa debe ser tomada en su justa medida y no con aspectos cualitativos”, dijo el dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago.

Fedecámaras considera necesario el consenso

Manuel Aníbal García, presidente electo de la Federación Dominicana de Cámara de Comercio, plantea trabajar en el consenso y continuar trabajando para que la reforma fiscal que plantea el gobierno, sea equilibrada y que impacte de manera positiva.



García considera que debe imperar el diálogo y determinar cuáles puntos deben ser impactados.