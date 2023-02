Email it

Santiago. El Voluntariado Jesús con los Niños realizó la primera caminata 3k contra el cáncer infantil “Héroes de Corazón”, a beneficio de los programas que ejecutan en el Hospital Arturo Grullón.



Cientos de personas acudieron al Parque Central de Santiago en respaldo a esta iniciativa que quedó institucionalizada para realizarse en febrero de cada año, mes de la lucha contra el cáncer infantil. Xenia Gell de Álvarez, fundadora del voluntariado, resaltó que los fondos adquiridos con la caminata continuarán la asistencia a los pacientes de cáncer, que en la actualidad ascienden a 115 niños en consultas continuas y tratamientos, así como una gran cantidad en remisión. Informó que el costo del tratamiento de cada niño ronda entre los 75 mil a 80 mil pesos mensualmente, y que aunque el tratamiento varía de acuerdo a la situación de salud, cada paciente lleva por lo menos un año en tratamiento. “Todo lo que llega a nosotros es para tratamiento de los niños, para mejorar sus vidas, para cambiar lo que se necesite en la unidad, apoyar los doctores, en fin ser la mano de ayuda para todos los que asisten al hospital”, expresó Gel de Álvarez.



Exhortación



Tuty Almonte de Zouain, quien junto a Brenda Sánchez y Julia de Herrera, se encarga de la Unidad de Oncología, al explicar la logística de la caminata de tres kilómetros, dijo que a la llegada de cada participante tocarían la campana, en alusión a que cada vez que suena una campana en el hospital se anuncia un niño libre de cáncer. “Tenemos que hacer conciencia de que tenemos todos que acompañar a esas familias, a esos niños, a sus padres que día a día luchan por salvar sus vidas, ellos son nuestros verdaderos héroes”, expresó Tuty, al tiempo de recordar que cada día hay un niño dominicano que lucha por salvar su vida, por lo que exhortó a apoyarlos acercándose al Voluntariado Jesús con los Niños.

Un momento muy emotivo previo a la caminata fue cuando adolescentes y niños beneficiarios de los programas del voluntariado dieron sus testimonios, como fue el caso de Isabel Julián, quien narró su lucha tras el diagnóstico de cáncer, y el apoyo que recibió de los voluntarios. “Gracias a Dios pude estar en un hospital donde sí me daban la atención que yo necesitaba, gracias a las enfermeras, al Voluntariado Jesús con los Niños y a los donadores, porque con cada donación ayudan con los medicamentos que los niños necesitan”, expresó.



En la actividad participaron el senador Eduardo Estrella y la gobernadora provincial, Rosa Santos, quienes dieron el campanazo de salida.



Favorecidos narraron experiencia



También dio su testimonio una adolescente que solo identificaron como Lourdes, quien llegó a los cinco años al hospital, y hoy día está libre de cáncer. “Le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes porque me apoyaron demasiado, cuando llegué al hospital de niños, con un tumor en el peroné, en la pierna derecha, me la iban a apuntar y Dios pudo cambiar el diagnóstico, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, los llevo en mi corazón”. Además de los familiares a esta caminata se unieron personalidades de la ciudad que apoyan esta nobre causa.