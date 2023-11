Santiago. Los residentes en las comunidades enclavadas en la cordillera septentrional protestaron con una marcha que recorrió varias calles para demandar la construcción de sus caminos vecinales.



Desde líderes campesinos, activistas comunitarios, encabezados por el sacerdote Ramón (Nino) Ramos partieron desde el Momento a los Héroes de la Restauración, recorrieron la avenida Las Carreras e hicieron una parada en la gobernación provincial para allí denunciar las condiciones deterioradas en que se encuentran sus vías.



En el recorrido en silencio, los comunitarios portaban pancartas con mensajes en el que exigen la terminación de los caminos vecinales de las comunidades El Pley-Níspero, El Cedro, Los Ramones, El Jamo, Quinigua, Alto Gordo, El Guazaral, El Chivo, y El Aguacate.



“Nosotros, los pobres del campo, vamos a ser como la viuda, no nos cansaremos y cada martes aquí estaremos, a la misma hora, con el mismo respeto a las autoridades, pero, con la misma petición de que se nos haga justicia”, apuntó el sacerdote católico.



Puso como ejemplo el evangelio de Lucas en su capítulo 18, que cuenta de un juez injusto que no quería hacer justicia a una viuda, y que la viuda fue tan constante en ir a pedir justicia cada día, que el juez terminó por hacerle justicia para salir de ella y no tener la molestia cada día.



Nino Ramos expresó que los habitan es de las comunidades de la cordillera septentrional son dominicanos igualito que los que trabajan en el Palacio Nacional o en el Ministerio de Obras Públicas.



“Nosotros que somos personas, hombres y mujeres de palabra pensamos que la palabra del excelentísimo presidente iba a ser respetada, y que cuando el Ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascención acudió a nuestras comunidades y nos dijo que se cumpliría con la palabra del presidente”, puntualiza.



El sacerdote dijo que todos los caminos juntos no llegan ni a 25 kilómetros, cuando destina sumas millonarias en mega obras.