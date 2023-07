Email it

Santiago.- Fue capturado por agentes policiales de la División de Homicidios, acompañados de representante del Ministerio Público, un hombre por tener en su contra orden judicial tras tentativa de homicidio a otro, en un hecho ocurrido el pasado 18 de Junio de este año, en el distrito municipal Hato del Yaque.

El arrestado es José Michael Ramón Tavarez, alias Chino, de 27 años de edad, mediante la orden de arresto No. 04820-2023, quien intentó quitarle la vida a Mario Luis Marte Marte, ocasionándole lesiones cortantes, por alegados motivos pasionales.

De acuerdo al reporte preliminar de los agentes actuantes, el móvil del hecho se produjo, cuando Marte se desmontara de una jeepeta, en la calle Escuela Japón del referido distrito municipal, en compañía de dos féminas, siendo sorprendido y atacado por El Chino con un colín, propinándole dos machetazos en la cabeza y un brazo, logrando este correr y guarecerse en un edificio.

Agregó que Marte manifestó que fue perseguido por Tavarez, y al no poder alcanzarlo, este le vociferó “Tu eres dichoso que no cargo la pistola y te mato, porque si no te habría matado”.

El detenido se encuentra en poder del Ministerio Público para los fines procedentes de ley.