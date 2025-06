Alcaldía de Santiago declaró Hijo Adoptivo a Pepe Hidalgo en honor a su destacada trayectoria empresarial

Con un llamado al fortalecimiento fue celebrado el primer aniversario de la ruta aérea directa entre Santiago y Madrid, operada por Air Europa, donde también en esta ciudad se realizó el reconocimiento oficial al empresario español Juan José “Pepe” Hidalgo como Hijo Adoptivo del municipio.



Los ejecutivos del Aeropuerto Internacional del Cibao y de Air Europa celebraron este primer aniversario de dicha ruta catalogándola como una conexión estratégica que ha consolidado los vínculos entre Europa y la región norte de República Dominicana.



Félix García Castellanos, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, resaltó el impacto positivo que ha tenido esta ruta en su primer año de operaciones, en la que ha registrado 77 vuelos de ida y vuelta, transportando más de 31,500 pasajeros y manteniendo una ocupación promedio del 70%, cifras que calificó como “muy positivas” para una conexión transatlántica en proceso de consolidación.



“Con el inicio de esta conexión directa con Europa, dimos un paso trascendental para el desarrollo turístico y económico de Santiago y toda la región del Cibao. Ya no hablamos solo de un vuelo, sino de un puente que conecta oportunidades”, afirmó.



“Los comentarios de los pasajeros han sido extraordinarios, Air Europa ha mantenido un servicio sin interrupciones, con una operación segura, eficiente y con aeronaves de última generación, este vuelo no solo conecta a Santiago con Madrid, sino que nos acerca a toda Europa, facilitando el turismo, el comercio y el intercambio cultural”, subrayó García Castellanos



Asimismo, valoró el respaldo del Gobierno dominicano, especialmente del Ministerio de Turismo, por su apoyo a la consolidación de la ruta, donde resalto que “Este logro no ha sido solo del aeropuerto ni de la aerolínea, ha sido un esfuerzo compartido, y queremos agradecer también a las agencias de viajes, tour operadores y medios de comunicación por su constante apoyo, pero sobre todo, a los pasajeros, que han apostado por Santiago como punto de partida y llegada”.



García reiteró el compromiso del aeropuerto con continuar elevando los estándares de servicio y conectividad internacional, donde expreso que esta ruta es una señal de que se puede seguir creciendo, y más con el turismo que es una tarea pendiente en el Cibao, y esta conexión aérea es una de sus principales herramientas de desarrollo.



Pepe Hidalgo: “Apostamos por Santiago, y el tiempo nos dio la razón”



El fundador de Air Europa Juan José Hidalgo Acera “Pepe Hidalgo”, reconocido por sus notables aportes al turismo, la conectividad y la inversión en la región del Cibao, ofreció un emotivo discurso en el que rememoró los inicios del vuelo directo Santiago-Madrid, marcado por escepticismo y desafíos logísticos. “Hace un año comenzamos esta ruta con mucha incertidumbre, algunos pensaban que iba a fracasar, pero confiamos en el potencial de esta ciudad, y hoy celebramos un éxito rotundo”, expresó.



Pepe Hidalgo destacó la proyección europea que ofrece la conexión desde Madrid, centro de operaciones de Air Europa, donde resalto que este no es solo un vuelo a Madrid, sino un acceso a toda Europa, porque tienen conexiones con Alemania, Suiza, Italia, Francia, Inglaterra, las Islas Canarias y Baleares, y destaco que este año sumaron nuevos destinos como Turquía y Abu Dhabi, lo que significa que desde Santiago se puede llegar prácticamente a todo el continente.



El empresario español resaltó también el compromiso de la aerolínea en brindar una experiencia de alto nivel a los viajeros del Cibao, destacando que empezaron con un avión que no estaba rotulado y eso cambió drásticamente ya que ahora operan con los mejores aviones de su flota, los mismos que vuelan a otros destinos del país, con cabinas business cómodas y modernas, y dejó entender que el pasajero de Santiago debe sentirse valorado y cómodo.



Pepe Hidalgo anunció que la frecuencia de vuelos se mantendrá en dos por semana, y aunque admitió que por razones de disponibilidad de aeronaves en algunos meses del año hubo una sola frecuencia, reafirmó que Air Europa apuesta a mantener y fortalecer la operación desde Santiago.



La celebración incluyó además un acto de reconocimiento a Pepe Hidalgo, en nombre del Aeropuerto Cibao y la comunidad empresarial de Santiago, por su confianza en el destino y su contribución.

Entrega de reconocimiento a Pepe Hidalgo en la Alcaldía de Santiago.

Declara “Hijo Adoptivo” a José “Pepe” Hidalgo

Durante su estadía en Santiago la Alcaldía de Santiago también hizo entrega formal del título de “Hijo Adoptivo” a Juan José “Pepe” Hidalgo, por su destacada trayectoria empresarial y a sus contribuciones al fortalecimiento de la conectividad aérea, el turismo y la inversión en la región del Cibao. La distinción fue oficializada mediante la Resolución Núm. 3456-25, aprobada de forma unánime por los regidores durante la Sesión Ordinaria del 26 de junio de 2025, a partir de una propuesta sometida por el alcalde Ulises Rodríguez Guzmán, mediante la Ordenanza Municipal Núm. 3066-14, que regula los actos de reconocimiento a personalidades destacadas.