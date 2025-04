Santiago. El Centro de Intervención Conductual del Ministerio Público en Santiago implementa un modelo sistémico de terapias para explorar el pasado violento de usuarios.



Durante un encuentro con los usuarios que conforman los diferentes grupos bajo terapia, se abordó la perspectiva más integral y profunda, la realidad que vivieron los hombres que han ejercido violencia de género e intrafamiliar, durante la etapa de niñez o adolescencia, muchas veces irrumpida por episodios violentos.



En esta primera experiencia participaron alrededor de 50 hombres de los grupos que el Centro tiene bajo sus distintos programas, con una excelente receptividad y acogida de los participantes.



Este primer grupo focal contó con la intervención de la doctora Raquelina Luna y el terapeuta experto en Constelación Familiar, Feliciano Portela.



La directora del centro, la psicóloga Rosa Rojas explicó que un alto porcentaje de los hombres que ejerce violencia de género e intrafamiliar, y así lo evidencian numerosas investigaciones, la padeció en su etapa de niñez, sin que esta experiencia se interprete como una justificación.



Rojas, expresa que, el ejercer la violencia siempre será una decisión, en tanto que no se trata de una condición inherente del ser humano, sino que se aprende y se modela.



“Desde la experiencia terapéutica, entendemos que los agresores vienen de un sistema familiar invisibilizado en el que también han reciclado patrones de violencia; ahora bien, no todo el que vivió violencia intrafamiliar es violento, pero de acuerdo con investigaciones y estudios, hay un alto porcentaje de hombres agresores que vienen de hogares donde sufrieron violencia intrafamiliar”, manifestó Rojas.



El centro conductual pretende incluir este modelo terapéutico, porque ofrece otras técnicas para seguir trabajando desde la raíz el cambio conductual que necesitan estos hombres, y con ello podamos, definitivamente, si no eliminar, minimizar la violencia de género. El programa ofrece trabajos individuales con los usuarios bajo terapia.