Santiago. Limitados por los obstáculos en las aceras, la falta de rampas y los hoyos de los imbornales que han dejado varios lesionados, las personas con discapacidad visual vuelven a elevar sus reclamos para que sean superados los problemas que aún persisten en las vías.



Aunque se han acordado acciones en conjunto con la alcaldía y la dirección de la Digesett para organizar e impedir el bloqueo de las rampas, de acuerdo con Juan Enrique Almonte, de la Asociación de Ciegos del Cibao, esto se ha quedado en promesas incumplidas, por lo que considera necesario que las entidades llamadas a velar por la seguridad de los ciudadanos, también empiecen a quitar los vehículos de las aceras.



Como forma de llamar la atención de las autoridades, la Asociación de Ciegos tiene previsto protestar con una marcha este próximo viernes a las tres de la tarde. “Hace aproximadamente un mes y 15 días que nos reunimos con el coronel de la Digesett en Santiago y todo sigue en lo mismo. Ellos se comprometieron a hacer los correctivos y hasta iniciar el patrullaje motorizado para verificar que las rampas no estuvieran ocupadas. Sin embargo, sigue siendo todo igual”, dijo.



Otro de los problemas que enfrentan es la cantidad de motocicletas que ocupan las aceras y la colocación de protectores para aires acondicionados. Almonte recordó que recientemente resultó lesionado un ciego al que solo identificó como Arcadio, quien tuvo una caída en uno de los hoyos de la avenida Antonio Guzmán.



“Aquí las construcciones se hacen sin ningún tipo de coordinación. Aquí solo se piensa en las personas que pueden ver y no en los que presentan un tipo de discapacidad”, expresó el dirigente de la Asociación de Ciegos del Cibao.



Actualmente, la entidad cuenta con un personal para adiestrar a los ciegos ante el riesgo al caminar por las calles de Santiago, donde no se guarda ninguna consideración con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por lo que reiteraron su llamado a la ciudadanía a colaborar.