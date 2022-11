Email it

Santiago. Con una exhortación a ser parte de la campaña “MOVEMBER” se busca concientizar a población masculina sobre la necesidad de prevenir el cáncer de próstata y testículos.



“Realizar exámenes periódicos rectal y de PSA puede ayudar a detectar el cáncer de próstata de manera oportuna para una respuesta efectiva”, afirmó el cirujano robótico estadounidense David Samadi. El reconocido oncólogo y urólogo que brinda sus servicios en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) recomendó iniciar estos chequeos a partir de los 40 años de manera periódica, para un diagnóstico temprano y efectivo tratamiento.



El doctor Samadi se une a la campaña mundial MOVEMBER, con la que busca concientizar a los caballeros sobre temas de salud, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo e inactividad física. “El cáncer de próstata es un asesino silencioso, no presenta ningún síntoma en las primeras etapas de la enfermedad, sin embargo, si el cáncer solamente se localiza en la próstata, se puede curar con cirugía robótica”, resaltó.



También recomienda que los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata comiencen los chequeos anualmente desde los 40 años. El grupo restante debe mantener un programa de chequeos rutinarios, basado en los niveles de referencia de su PSA.



Recordó que a los 70, los chequeos deben ser individualizados y se debe tomar en cuenta la salud general del paciente. El galeno exhortó a los caballeros a no temer a un diagnóstico positivo, dado que el conocimiento temprano tiene respuestas efectivas, gracias a la avanzada tecnología que la ciencia pone a disposición de la salud masculina.



La Cirugía Robótica disponible en el Hospital Metropolitano de Santiago para cáncer de próstata, tiene un índice de éxito de un 96 por ciento, una rápida recuperación, un 85% de recuperación de la vida sexual. El doctor Samadi es uno de los cinco cirujanos en el estado de New York, calificado para realizar prostatectomía robótica y utiliza el sistema robótico.