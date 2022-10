Santiago. Los residentes en el sector Los Santos Abajo mostraron preocupación por los constantes derrumbes en un muro de contención construido hace menos de tres años, en el arroyo Gurabo, lo que pone en peligro a cientos de familias.



Explican que desde que se produjeron los deslziamientos en gaviones, desde que hay pronóstico de lluvia, no logran conciliar el sueño, temerosos de que ocurran las inundaciones que anteriormente se producían, y los dejaban a la intemperie.



Aseguran que los trabajos para evitar el desborde del arroyo no se realizaron de forma responsable y tienen una estructura de poca calidad, que no resiste la cantidad de agua.



“No soy ingeniero y cuando el encargado de la obra empezó, le advertí que eso debía ir profundo y con varias vigas de amarre, pero su excusa fue que el presupuesto no le alcanzaba”, aseguró José Checo, miembro de la comunidad.



Alrededor de cien casas estarían en peligro en caso de que ocurra un desborde del arroyo, aseguran los moradores, los cuales recuerdan las catástrofes anteriores cuando las crecidas además de dejarlos sin nada, destruían varias de las viviendas.



Piden la intervención del Ministerio de Obras Públicas, para que haga un levantamiento en la zona, pese a que los destruidos gaviones fueron construidos por un contratista de la alcaldía.



Amenazaron que si no son escuchados se movilizaran en los próximos días, y explican que han denunciado ese problema a diversas instituciones, pero que han sido excluidos del plan de saneamiento que se realiza en varios puntos de la cañada.



Sectores de Santiago Oeste como El Ingenio y San Miguel siguen a la espera de la promesa hecha por las pasadas autoriades y el presente gobierno para auxiliar a familias afectadas por los deslizamientos de tierra.