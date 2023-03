Email it

Santiago. Los moradores del barrio San José La Mina llevan más de una década con un cuartel rodante improvisado, colocado en la doble vía de la Villa Olímpica, mientras crecen las denuncias por los casos de delincuencia.



A esta situación se agregan los problemas de las calles que requieren de asfaltado, así como la reparación de decenas de casas afectadas desde hace casi 20 años por los deslizamientos de tierra. Durante una asamblea celebrada en esta comunidad se acordó realizar una huelga pacífica para este jueves 30 de marzo en reclamo de que las autoridades de Santiago, encabezadas por la gobernadora Rosa Santos, y Alexis Sosa, director regional del Ministerio de Obras Públicas en Santiago, inicien el asfaltado de esta comunidad.



Recuerdan que los funcionarios prometieron el pasado mes de diciembre iniciar el proceso de asfaltado y aún no se han cumplido. “En varias ocasiones hemos pedido el techado de la cancha, la construcción de un destacamento de la Policía Nacional, la terminación de la escuela Padre Vidal, la construcción de los gaviones, así como también las reparaciones de varias viviendas”, expresaron los comunitarios mediante un documento remitido a las autoridades.



Los representantes de las organizaciones de juntas de vecinos, dijeron que no de atender sus reclamos contemplan realizar manifestaciones de protestas en diferentes puntos de la zona sur de Santiago.



José Francisco Consuegra expresó que como comunidad, sus moradores han entregado el mismo documento cinco veces al presidente de la República, Luis Abinader y aún no ven concretarse una respuesta.



En tanto que los barrios de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste sus moradores demandan la reconstrucción y asfaltado de la mayoría de sus calles. En el barrio Villa Rosa III transitar en vehículos o caminar se hace tortuoso debido a su deterioro. El pastor Pablo Ureña, de la comunidad Santa Lucía, cuestiona las condiciones que se encuentran la mayoría de las vías.