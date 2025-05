Santiago. El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 y 10 años de prisión a un hombre y a una mujer integrantes de una estructura que enviaba sustancias a Estados Unidos de América y Europa.



Los jueces acogieron la solicitud de la Fiscalía de Santiago contra Fernando José Estafani a 30 años y a Ana Nely Fernández a 10 años de prisión suspendida bajo reglas.



La inteligencia sensible permitió que, en fecha 24 de abril de 2018, la Dirección General de Aduanas decomisara las sumas de US$654,360 y US$804,210 remitidos en dos tanques y dentro de unos tubos de ejes cardán para autos.



El primer envío fue por una suma de US$1.458.570 y una semana después se hizo por la suma de US $745.180, con un total de US $2.203.750. La estructura que transportó 345 paquetes de cocaína utilizaba el envío de dinero en tanques por los puertos de Haina Oriental, desde Estados Unidos, por medio de Hamlet Francisco Vargas y los recibía el colombiano Marcos Freikis Peña Familia.