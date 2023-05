Santiago. Al menos quince pre candidatos aspiran a manejar alrededor de 1700 millones del presupuesto municipal, en la Alcaldía de Santiago.



Cada día son más los hombres y mujeres que aspiran a ser favorecidos con el voto popular para alcanzar la Alcaldía de Santiago, cada uno con un alegato diferente, que al final se conjuga en un común interés de aportar al desarrollo de la segunda ciudad más importante del país.



De los aspirantes a dirigir la codiciada alcaldía, unos todavía no cuentan con una estructura política, mientras muchos otros pertenecen a los partidos tradicionales.



Del partido Revolucionario Moderno están Ulises Rodríguez quien compitió con el actual alcalde Abel Martínez y quedó bien posicionado, ya que obtuvo un buen porcentaje de votos, ahora se suman Andrés Cueto, director de EDENORTE, Rubén Polanco, Manuel Lora Perelló, director del Servicio Nacional de Salud en la provincia, el ex diputado Carlos Terrero y Bernardo Hilario, director del hospital José María Cabral y Báez



En tanto que por la Fuerza del Pueblo se han animado a aspirar Altagracia González, Silvio Durán, quien recientemente renunció al Partido de la Liberación Dominicana; y Hamlet Otáñez; estos dirigieron a CORAASAN en los últimos años, ambos en dos periodos gubernamentales.



Por el Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora solo se promueven Víctor Fadul, actual diputado y Jeffrey Infante, ex director provincial de Obras Públicas.



Rafael Cruz, varias veces regidor por el PRSC es otro de los que llegan al ruedo de las aspiraciones, también Delvis Salgado por Alianza País.



De los que todavía no tienen estructura política que los respalde, se pueden mencionar al ex senador Julio César Valentín, del que han surgido algunos afiches en las redes, pero nada ha sido confirmado por su equipo, también el dirigente choferil Juan Marte que se promueve en el movimiento “100 x 100 Con el Pueblo” .