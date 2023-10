Santiago. A un año y dos días de la muerte del hacendado santiaguense, Juan Soto Corniel, asesinado junto a una mujer que se encontraba en su residencia y un empleado, las autoridades continúan sin dar respuesta.



Soto Corniel, que a la hora de su muerte tenía 71 años, y era tío del ex ministro de Defensa, José Miguel Soto Jiménez, murió por las heridas a cuchilladas que le propinó un hombre de nacionalidad haitiana identificado como Adolfo Fiseme (Blanco), que continúa prófugo.



Soto Jiménez, al hablar por teléfono con reporteros del periódico elCaribe, dijo que aunque en principio se hicieron grandes investigaciones, en la actualidad no tiene información del proceso.



El también historiador expresó que en el país hay 23 casos con el mismo perfil de la muerte de su tío, sin que hayan sido resueltos.



Durante el horrendo crimen registrado el día uno de octubre en la comunidad Rancho Manuel, del distrito municipal de Estero Hondo en el municipio de Villa Isabela, en la provincia de Puerto Plata, también fueron asesinados la ingeniera Arelis Maritza Ovalles Ureña, de 63 años y el empleado de la finca, Gilberto Basilio Toribio (El Mocho), de 68 años.



El domingo pasado, la familia de Soto Corniel recordó el primer año de la tragedia con una misa en la iglesia que habitualmente el hacendado visitaba.



Los familiares y los residentes en esa comunidad ven cómo se diluyen las investigaciones.

Algunos temen que el asesino cruzara suelo haitiano tras cometer el crimen.



El hacendado era muy reconocido en la zona por su alto índice de trabajo en la ganadería, también en la agricultura.



Caso de Vitico



Otro caso registrado el día 30 de octubre del pasado año fue el del folclorista Víctor Erarte, asesinado en su residencia del sector Jardines Metropolitanos.



Los familiares esperan aún por los resultados de las investigaciones que den con el paradero del presunto homicida identificado solamente como Junior El Haitiano”. En varias ocasiones, Rafael Cruz Erarte, hermano de Víctor Erarte ha expresado su pesar por la lentitud en las pesquisas para apresar al homicida.

Cruz Erarte califica de ineptitud y falta de voluntad la tardanza de las autoridades para resolver el caso.

Mientras que de la muerte del abogado Basilio Guzmán se cumple un año y tres meses del horrendo crimen cometido por sicarios cuando se encontraba en la puerta de su residencia en el sector Cerros de Gurabo.



Aunque tras el hecho de sangre, el actual director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then se reunió con empresarios de Santiago y anunció la aplicación de medidas como mejorar la seguridad de los perímetros de las viviendas, aumentar la capacidad e internet para que tengan una mejor resolución de las cámaras para el monitoreo las 24 horas del día. Además se planteó buscar perfiles sospechosos. La familia del jurista ha cuestionado en varias ocasiones la investigación asumida por la Policía Nacional para dar con los responsables de ejecutar el crimen y con los autores materiales.