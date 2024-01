Santiago. El rezago que mantenía el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con la escogencia del candidato a senador por la provincia de Santiago al parecer quedaría solucionado en los próximos días.



De acuerdo con los informes de varios dirigentes del PRM consultados por elCaribe, el actual Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, sería presentado como alternativa ante la negativa del actual senador y presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, de aceptar la repostulación.



Estrella ha dicho en varias ocasiones que en este momento su misión apremiante se centra en promover la reelección del presidente Luis Abinader C, porque es la garantía de la continuidad del proceso transformador, para afianzar todos los cambios sustanciales que experimenta el país y consolidar la democracia.



Sin embargo, no se observa ningún tipo de promoción de propaganda política que promueva a Daniel Rivera, debido a que esperan que sea anunciado por la Comisión Política.



“La información de que Rivera sería nuestro candidato se daría o por Paliza, o por el propio presidente, pero es un hecho de que será él”, confirmó un alto dirigente del PRM, quien pidió reserva.



A pesar de que la Comisión Nacional Electoral del Partido Revolucionario Moderno se habría reservado la candidatura el pasado año, la actual gobernadora provincial, Rosa Santos se mantenía en combate por la posición.



El periodista Federico Reynoso y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM. son de los nombres que se habían barajado como posibles candidatos.



El Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, ya escogieron como sus candidatos a la senaduría de Santiago a Marino Collante y al exdiputado, Demóstenes Martínez, respectivamente, luego de no poder arribar a un acuerdo.