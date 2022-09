El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró anoche que la frontera dominicana está resguardada y “totalmente tranquila”, en alusión al incidente ocurrido en las instalaciones de la empresa de zona Franca Codevi en la frontera con Dajabón.



Díaz Morfa conversó con periodistas en el Palacio Nacional, a quienes aseguró que “tan pronto sucedió el problema, tanto el Cesfront, como el Ejército y la Policía Nacional acudieron del lado dominicano a las instalaciones de Codevi para apoyarlos en todo lo que fuere necesario”, sin embargo del lado dominicano no sucedió nada.



El ministro de Defensa, precisó que el incidente ocurrido en las instalaciones de la zona franca Codevi, en la frontera con la provincia Dajabón, “sucedió del lado haitiano, no del lado dominicano” y agregó que no hay información de que bandas haitianas hayan operado en el lugar.



“La seguridad interna de Codevi operó y resolvió el problema, que era un problema interno”, manifestó.

Policías de Haití también llegaron al otro lado del río Masacre. Mientras que los militares de este lado protegen el territorio dominicano.



El incidente



El disturbio en Compagnie de Développement Industriel (Codevi) alegadamente se originó cuando el síndico haitiano Lumma Demetrius, intentó cruzar desde Dajabón hacia Haití por el referido parque industrial.



Se informó que luego que el alcalde de Juana Méndez atropellara a varias personas, la zona franca fue invadida por una turba que, según se informó, dejó múltiples daños a la propiedad y heridos. Se trata de un incidente no esclarecido.



Codevi informó que ninguno de sus empleados resultó agredido o lesionado durante los sucesos que se registraron este jueves en su zona franca, en parte del complejo que se encuentra del lado haitiano, en la ciudad de Juana Méndez.



La compañía, que es la principal fuente de empleos en esa zona fronteriza, emitió un comunicado, donde explicó despachó a su personal, debido al ingreso de desaprensivos al parque industrial, con el fin de provocar disturbios.



“Estas personas irrumpieron de manera abrupta en algunos de los depósitos de alimentos, destruyendo parte de sus instalaciones”, señala el comunicado.



La empresa activó el protocolo de seguridad y despacharon a todo el personal, quienes fueron protegidos sin ninguna agresión.



De acuerdo al comunicado, el parque reabrirá sus puertas tan pronto sea posible laborar en un ambiente de total seguridad.



Informaron que permanecerán atentos a lo que sucede en Haití y se solidarizaron con el reclamo de una solución a la crisis por la que atraviesa el país vecino.



El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, anunció la suspensión temporal de las actividades del mercado binacional, el cual permanecerá cerrado hasta que haya garantías para la seguridad de los comerciantes y compradores.



Denunció que en el mercado se están infiltrando personas con perfiles violentos.

Dice sindicato haitiano incentiva violencia

El incidente en Codevi ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde de ayer. Hasta el momento de las personas heridas, reportadas no hay dominicanos.



Riverón manifestó que personas que arman desorden se infiltran en el intercambio comercial y no hay garantías de que los dominicanos se encuentren a salvo.



Agregó que el sindicato de los haitianos está incentivando esta situación de violencia.