La Vega. El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, mostró su respaldo a las políticas migratorias implementadas por el gobierno dominicano.



Ulloa, además, exhortó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad ante la crisis que afecta a Haití y su impacto sobre República Dominicana.



“Estamos de acuerdo con toda medida que vaya orientada a la regularización migratoria desde el punto de vista de la legalidad, pero también tenemos que ser claros: la ley de migración debe ser respetada y República Dominicana no puede seguir resolviendo problemas que no le corresponden”, enfatizó Ulloa.



Advierte que el defensor del Pueblo que no saldrá en favor de ninguna acción irregular o ilegal en el interior del territorio dominicano.



“No apoyaremos ningún proceso ilegal reaccionó el defensor del pueblo quien también fue enfático en afirmar que su oficina no respaldará ningún proceso irregular o ilegal dentro del territorio nacional, todos, como ciudadanos, debemos involucrarnos en el esfuerzo por establecer una política migratoria coherente, humanitaria, pero sobre todo legal”, sostuvo.



Iniciativa diez mil niños



En otro orden, el Defensor del Pueblo anunció una iniciativa sin precedentes que permitirá a más de 10 mil niños y niñas en República Dominicana opinar sobre sus derechos fundamentales y las responsabilidades de los adultos para garantizarlos.



“Por primera vez en el país, los niños van a tener un espacio físico donde puedan expresarse directamente sobre cómo ven sus derechos y qué creen que los adultos deben hacer para protegerlos”, explicó Ulloa.



Indicó que se habilitará un espacio para mil niños de forma presencial, y que otros 10 mil han sido consultados previamente a través de una metodología desarrollada junto a organismos internacionales.



Este proyecto, que su metodología se viene desarrollando desde el mes de octubre pasado, busca crear un entorno donde los menores puedan hablar libremente sobre temas como educación, salud, protección y participación ciudadana, ajustado según su edad y nivel de comprensión.



Al referirse a los servicios públicos más vulnerados en República Dominicana, Pablo Ulloa indicó que la salud y la integridad personal encabezan la lista de los derechos más violados, seguidos por el acceso a la justicia, el trabajo digno y la igualdad de oportunidades.

Prioridad al sistema de Seguridad Social

Pablo Ulloa destacó que la Defensoría del Pueblo ha asumido como una prioridad la reforma del sistema de Seguridad Social, con énfasis en el acceso a servicios de salud y pensiones.



“Tenemos una reunión próximamente con la comisión correspondiente y estaremos entregando el libro que publicamos en junio pasado sobre Seguridad Social, fruto de una consulta nacional”, puntualizó el defensor del Pueblo.