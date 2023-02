Email it

Santiago. La Federación de Juntas de Vecinos de la Zona Suroeste II de Santiago y la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) protestaron ayer con un piquete para demandar de las autoridades el equipamiento del hospital periférico de Bella Vista.



Los comunitarios solicitan la compra de un sonógrafo y equipo de Rayos X y el funcionamiento del laboratorio durante 24 horas en el centro de salud integral.



Llaniris Espinal, quien sirvió como vocera pidió al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera y al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, que como representantes del sector salud suplan estás necesidades. Recordó que existe una licitación que se sometió hace más de un año, pero que hasta el momento la única respuesta que se ha dado es que los directores de hospitales deben ser.. Denunció que desde hace tres años este centro de salud sin un sonógrafo.



Reclamo



“Señores, no hay un control radiográfico, o sea no hay forma de dar seguimiento a la evolución de un paciente que llegue al centro con una afección pulmonar, y les piden a los médicos creatividad. Será que la sensibilidad se fue de vacaciones, será que se ha perdido el sentir de humanidad”, apuntó Espinal. La dirigente comunitaria dijo que la falta de equipos pone en riesgo las vidas de miles de personas y atenta contra el sustento de las familias de aquellos que tienen que dirigirse a centros privados para hacerse cualquier procedimiento, pues quienes van a los hospitales son los más vulnerables.



Espinal expresó que durante una consulta con el actual director del hospital de Bella Vista, Alex Recio, este les explicó lo difícil que resulta para él cuando tiene que referir a un paciente a los centros de tercer nivel, debido a que no llevan las pruebas de laboratorio o las sonografías como exige el debido proceso.

Algunos se quejan de atenciones

Una usuaria que se identificó como Maritza Rodríguez Monegro, y que requería de una consulta, no pudo recibir las atenciones, debido a que el documento de cita tenía un borrón. Rodríguez Monegro llegó desde la comunidad La Cuesta de San José de las Matas hasta Bella Vista, pero tuvo que marcharse en tono molesto, al punto que rompió la cita de consulta.