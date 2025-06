Moca. La Unión de Juntas de Vecinos de la provincia Espaillat, denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades ante el incremento de la delincuencia y la proliferación de puntos de venta de droga.



Francisco Colón, presidente de la entidad, dijo que existe la creciente percepción de una connivencia entre algunos agentes del orden y estructuras del crimen organizado.



Colón, que representa a decenas de organizaciones comunitarias en la provincia, cuestionó el accionar de las autoridades locales frente a los problemas que afectan de forma directa a los barrios y comunidades de esta demarcación.



El dirigente comunitario fue enfático al denunciar que en la provincia Espaillat los puntos de venta de sustancias prohibidas operan de forma abierta, mientras las autoridades mantienen controles estrictos sobre pequeños negocios legales.



“Aquí se les ponen horarios a las cafeterías, colmados y negocios comunitarios, pero los puntos de droga siguen funcionando como si nada, las veinticuatro horas del día, hasta pareciera que tienen más libertad que los comerciantes formales, cuando se supone que hay una ley para todos, pero parece que no se aplica a quienes trafican con drogas”, lamentó.



“Uno llega a pensar que les van a dar un permiso oficial para operar, porque están abiertos, se sabe dónde están, y nadie los toca. Las autoridades lo saben todo, pero no hacen nada. No se ve ningún interés en eliminar estos puntos que tanto daño le hacen a nuestros jóvenes y a nuestras familias”, afirmó.



Colón también denunció el ambiente de intranquilidad que reina en muchas zonas, producto no solo del narcotráfico, sino del desorden social generado por música a alto volumen, violaciones a las normas de convivencia y la falta de vigilancia efectiva. Francisco Colón fue dirigido al cuerpo policial, al que acusó de haber perdido el respeto de la ciudadanía donde criticó la reciente renovación del uniforme policial, afirmando que el problema de fondo no es de imagen, sino de conducta. “El problema no es el uniforme, es el accionar” indicó.