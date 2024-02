Santiago. Los buhoneros del Merka de Pekín protestaron contra la exclusión de la entrega de los 149 módulos por parte de funcionarios de la alcaldía de Santiago de los Caballeros.



Los manifestantes se quejan, además, de que los vendedores que tenían más tiempo ocupando el viejo centro de acopio ubicado en la zona sur del municipio, reciben locales muy angostos.



Los directivos de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Pekín dicen que a la mayoría de los buhoneros que tenían más tiempo en el viejo espacio le están entregando en el segundo nivel, mientras que están preservando el primer nivel para personas desconocidas.



“Nosotros duramos bastantes años luchando por este mercado. Ahora no es posible que los módulos sean entregados a personas que no tienen nada que ver con esto. No es que no estamos de acuerdo con que entreguen a los demás para que sean parte de nosotros, sino que priorizamos que sean entregados a los viejos adquirientes”, apunta.



Quejas de buhoneros



Verónica Martínez, secretaria de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Pekín, dijo que no están de acuerdo con la asignación que viene haciendo la vicealcaldesa junto a otros funcionarios de la alcaldía de Santiago de los Caballeros.



Martínez reclama los 26 módulos que faltan por entregar a los viejos adquirentes. Recordó que fue el propio alcalde Abel Martínez quien supuestamente habló de que los viejos mercaderes tenían prioridad y no debían participar en el proceso de licitación pública.



A mediados del mes de noviembre del pasado año, el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, inició formalmente el proceso de asignaciones de módulos en el Merka Pekín, a un año de su inauguración.

Buscan desarrollo de los emprendedores

La obra, construida en la zona sur del municipio, abrirá oportunidades para nuevos emprendedores que buscan desarrollar negocios en el nuevo y moderno mercado.



La estructura iniciada en la gestión de Gilberto Serulle, e inaugurada en la presente gestión municipal, es una edificación de dos niveles con 1,821 metros cuadrados cada uno.