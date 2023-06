Puerto Plata. A raíz de la denuncia de que una gran parte de los médicos nombrados para prestar servicios en el hospital provincial Ricardo Limando, no acuden a trabajar, el director norcentral del Servicio Nacional de Salud informó que iniciarán una investigación.



En la denuncia hecha por el expresidente de la seccional en Puerto Plata del Colegio Médico Dominicano (CMD), José Luis Melo Sarita, este calificó de aberrante que, de 240 galenos nombrados en dicho centro de salud, solamente 120 están asistiendo con regularidad a ofrecer sus servicios a los pacientes.



Manuel Lora Perelló, director del Servicio Nacional de Salud, informó que iniciaron un periplo de visitar los hospitales y confirmar el desempeño asistencial del personal y calidad del servicio que se ofrece.



“Se hizo un levantamiento y del nuevo de convocados faltó una parte. Estamos averiguando porque esa parte faltó”, dijo Lora Perelló.



El funcionario aseguró que es un compromiso brindar calidad a los usuarios que acuden a los centros de salud.



Melo Sarita dijo que es justo reconocer el 50% de los galenos que están cumpliendo con sus obligaciones, pero que van forzados debido a que están cubriendo servicios que deben cumplir aquellos galenos que cobran sin trabajar y no cumplen con sus obligaciones.



Asimismo, calificó como un irrespeto y una burla al presupuesto del pueblo que maneja la administración del Hospital Ricardo Limardo, que esos 120 médicos no honren el compromiso que hicieron cuando fueron nombrados para ofrecer sus servicios especializados en dicha área de salud pública.



En otro orden, el doctor José Luis Melo Sarita asegura que en el referido hospital Ricardo Limardo hace falta que sean nombrados médicos especialistas en las áreas de pediatría, nefrología, psiquiatría, entre otras, para atender a una gran cantidad de pacientes no solo de la provincia de Puerto Plata, sino de otras comunidades de la costa Norte del país.