Denuncian que a casi cuatro años de arribar a un acuerdo faltan familias por reubicar y quedan obras sin concluir

El comité de defensa de los afectados para la construcción de la presa hidroeléctrica Boca de los Dos Ríos en la comunidad de Guayubín, criticó que a cuatro años de firmar un acuerdo, no se ha cumplido a cabalidad con los 300 campesinos afectados.



El acuerdo firmado el 17 de marzo del 2021, entre las autoridades de la provincia Santiago Rodríguez, el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar y el comité de lucha, establece la construcción de un complejo habitacional para reubicar a las familias que pudieran ser afectadas por la obra de infraestructura, que es levantada sobre el río Guayubín.



El proyecto de vivienda prometido estaría dotado de área de recreación, deportes, centro comunitario, iglesia y zona comercial y todas las demás obras complementarias, lo que no se ha cumplido.



Además, se comprometieron a construir un acueducto para el municipio de San Ignacio de Sabaneta, nombrar un miembro de cada familia afectada para restaurar las cuencas de los ríos intervenidos, a tasar las propiedades y mejoras de los afectados, entregar tierras para producción agrícola y ganadera.



Los moradores de las comunidades Los Cerros, La Enramada, Los Bombones de la sección de San José, dice que al a fecha esas promesas no se han hecho realidad.



Desconocen destino



Mayra Bueno Bisonó, coordinadora del comité en defensa de los afectados de la presa Boca de los Dos Ríos (Guayubín), manifestó que la construcción de la obra ha estado avanzando de manera significativa, pero los comunitarios afectados desconocen cuál será su destino en vista de que a pesar de dar un primer palazo hace casi dos años no han comenzado las casas.



Y agrega que, para colmo colocan un letrero donde especifican que solo estarán construyendo 50 viviendas, las cuales serían insuficientes para reubicar a todas las familias afectadas.



La construcción de esta obra debe garantizar la dignidad humana y los derechos de las familias, sin embargo, esto no es lo que ocurre, ya que debieron construirse primero las casas y reubicar la gente de acuerdo a la ley”.



Bueno Bisonó hace un llamado al presidente de la República Dominicana Luis Abinader a que acuda en auxilio de ellos y que investigue lo que está ocurriendo con la construcción de esta obra porque las autoridades de Egehid y de la provincia Santiago Rodríguez están aplastando a los comunitarios.



“Estamos conscientes de la realidad ambiental y dispuestos a trabajar, por lo que esperamos la educación, formación y establecimiento de viveros con plantas endémicas para restaurar las cuencas de los ríos Yaguajay y Guayubín, cumpliendo así con los compromisos acordados con las brigadas y ayudando a mejorar la situación económica y la calidad de vida de nuestra gente” explicó la líder comunitaria.



Alrededor de 100 viviendas están graficadas, con un número, indicado de que deben ser desalojada, porque esos terrenos serán parte de la construcción de la presa.



Edwin Rodríguez, otro de los miembros del comité, califica de indolente a la gobernadora de la provincia Ivelis Almonte.



Expresa que, el proyecto inició mal, debido a que no tenían estudio de impacto ambiental y que tras obtenerlo, incumplen las promesas.



Noel Rodríguez, miembro del comité y firmante en el acuerdo dice que los afectados por la construcción de la presa, están siendo desalojada de los terrenos que están dentro de la zona donde será construida la presa, sostuvo que lo que el gobierno ofrece no es un pago justo por sus tierras, ni siquiera oferta hecha por el estado se acerca a la mitad del precio del mercado.



Dijo que el comité en defensa de los afectados ha sostenido reuniones con Egehid, instituciones relacionadas con el proyecto y autoridades provinciales.



No obstante, considera que las promesas acordadas a favor de la comunidad no se están llevando a acciones concretas, por lo que seguirán trabajando de manera incansable para asegurar el cumplimiento integral del pacto en todos sus aspectos, promoviendo el trabajo en equipo para el bienestar, crecimiento y desarrollo de las comunidades, de la provincia y del país. En varias ocasiones, la Egehid ha defendido la importancia de la obra.

Afectados por reubicación critican incumplimientos.

Dicen calidad de vida ha cambiado para mal

Noel Rodríguez explicó que las comunidades que están siendo afectadas por la construcción de la Presa Hidroeléctrica Boca de los Dos Ríos son las comunidades Boca de los Ríos, El Cantón, Pastor, La Enramada y Los Cerros de San José Pata de Vaca.



Yuraima García expresa que 32 familias aceptaron apartamentos en la comunidad Los Cajuiles Zamba, pero enfrentan condiciones inhumanas debido a problemas sanitarios, falta de agua y problemas estructurales. Indicó que su familia está arrepentida de haber optado por este apartamento, debido a que su calidad de vida ha cambiado para mal.

Espera

Comité dice que la Egehid les asegura a los comunitarios que se encuentran, según ellos, en la fase final de los pagos.