Santiago. Los dos días de lluvias registrados en el Cibao no surtieron efecto en mejorar el nivel del embalse Tavera-Bao, que por el contrario, disminuyó cinco centímetros durante el día de ayer viernes.



La presa se situó en 315.60 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo al informe ofrecido por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). Mientras en las comunidades enclavadas en el embalse Tavera –Bao, sus moradores se quejan de la falta de agua potable. En todo el entorno la sequía ha afectado una gran parte de los árboles y pasto.



El embalse tiene un volumen de 173 millones de metros cúbicos. En tanto que el ex director de la Coraasan, Hamlet Otáñez, crítico los niveles de contaminación y asegura que cuando el río Yaque del Norte penetra al lago, produce un agua marrón y turbia, debido a la erosión en la cuenca de la principal fuente acuífera con que cuenta la República Dominicana. Con las lluvias de los últimos días, hasta el momento no se han generado ningún tipo de situación.



En Puerto Plata



El director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (Coraapplata), Oliver Nazario Brugal, informó que ante la sequía estacional que golpea la región, comenzaron a tomar medidas para que el servicio de agua continúe llegando a la población. Dijo que las brigadas operativas de la Coraaplata han dado solución expedita a más de 11,500 averías en los renglones: agua potable, agua residual y electromecánica.



“Estamos ante una de las sequías más difíciles que se han registrado en los últimos 5 años con efectos fuertes para Puerto Plata y otras regiones del país, por lo cual ya en Coraapplata estamos tomando medidas pertinentes para que la sequía no nos agarre desprevenidos y le rogamos a Dios por las lluvias”, sostuvo Nazario Brugal.

En Santiago garantizan abasto del líquido

A mediados de Semana la Coraasan anunció un programa de distribución de agua que será complementado con el aumento de la flotilla de camiones cisterna para hacer frente a la escasez del líquido en las comunidades. Se ampliarán los puntos de abastecimiento y se intensificarán los trabajos de corrección de averías para minimizar las pérdidas del recurso.