Santiago. La junta directiva de la Asociación para el Desarrollo Incorporada (Apedi) brindó su apoyo al empresario Fernando Capellán, luego de que presentara su renuncia movido por los efectos del conflicto en la frontera domínico-haitiana y su impacto en Grupo M y Codevi.



Mediante una carta emitida ayer, la entidad empresarial decidió por unanimidad no aceptar la renuncia y por el contrario le otorga una licencia de hasta 120 días.



El pasado lunes Capellán dimitió como presidente de la Apedi, por entender que podría verse envuelto en acciones legales y públicas que pudiesen generar inconvenientes a la prestigiosa institución en caso de continuar al frente.



“Por los efectos del conflicto en la frontera Dominico- Haitiana y su impacto en Grupo M y Codevi, me veo en la obligación de dedicar todas mis energías, tiempo y esfuerzo a esta problemática a fin de honrar mi compromiso con nuestros clientes, empleados, asociados, suplidores y ambas comunidades de Dajabón y Oanaminthe”, apunta la nota de renucia de Capellán.



Seis años frente a entidad



El dirigente empresarial expresó que luego de seis años de dedicación a Apedi y Compromiso Santiago, las bases están sentadas y el talento existente podrá continuar adelante con los proyectos iniciados y los que se han embarcado, así como cuidar debidamente el fondo patrimonial y las finanzas.



“Por las razones expuestas, presento mi renuncia ante esta junta, para poder concentrar todos mis esfuerzos en lo antes indicado. Entiendo también, que me veré envuelto en acciones legales y públicas que pudiesen generar inconvenientes a nuestra prestigiosa institución en caso de continuar al frente de la misma”, expresa. Informó que, Saúl Abreu, director ejecutivo, estará a cargo de hacer las memorias de la gestión.



Iniciativas emprendidas durante la gestión



En su gestión como presidente de Asociación para el Desarrollo Incorporada (Apedi), desarrolló proyectos de rescate de la cuenca del río Yaque del Norte, así como de las nacientes en varias comunidades de la cordillera septentrional y planes de siembra en Diego de Ocampo. También ha conseguido la construcción del Parque Central y mejorar sus instalaciones.