El 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) del gasto público es lo que considera Darwin Caraballo que el Gobierno debe mantener anualmente al Ministerio de Educación.



Al participar en un panel celebrado en Despierta con CDN junto a la exministra de la cartera, Josefina Pimentel, el director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), explicó que la economía no siempre se rige por las previsiones hechas, por lo que el PIB puede variar. No obstante, destacó que pese a los cambios en gestiones anteriores la citada institución siempre ha recibido el 4 por ciento.



Manifestó que desde el 2013 el Ministerio de Educación ha demostrado que es una “maquinaria formidable” de ejecutar recursos, ya que ha invertido más del 98 por ciento asignado.



Detalló que las partidas tienen una lógica de programación con contratos y asignaciones, indicando que es natural que un margen mínimo no se ejecute durante uno de los 365 días del año.



Reveló que el organismo maneja una cierta cantidad asignada, y que al día de hoy tiene 231 mil millones de pesos que equivalen a 12.3 millones de dólares diarios.



Dijo que en términos de presupuesto público, la entidad maneja uno de los más altos del mundo. Sin embargo, destacó que no se traduce en mejora de aprendizaje para los estudiantes.



“Los niveles que hoy exhibe el Ministerio de Educación después de todos estos años del 4 por ciento equivalen a más de 27 mil millones de dólares (…), pero tienen que dar resultados en los aprendizajes”, expresó Caraballo, a la vez que declaró que se ha logrado mucho en cobertura, infraestructura, formación docente y mejora de condiciones laborales para los educadores.



Dejarlo igual



Para Caraballo no es necesario que se otorguen más recursos al Ministerio de Educación, pero tampoco se le debe quitar, sino que debe permanecer como está.



El representante de Educa, señaló que el presupuesto del año 2022 fue 231 mil millones de pesos y se hizo con una estimación del crecimiento del PIB de 5.5 por ciento.



Sostuvo que durante la pandemia del covid-19 800 centros educativos privados cerraron sus puertas, lo que equivale a 84 mil estudiantes que no tienen los recursos para costear un colegio y que por tanto se dirigieron a las escuelas. Instó a las autoridades aprovechar lo que dejó la enfermedad, al asegurar que trajo las pistas de hacia dónde va la educación.

Pimentel dice el sistema educativo es complejo

La pasada ministra de Educación, Josefina Pimental, declaró que el sistema educativo requiere una gobernabilidad que implique el manejo de variables contextuales, procesuales y planificación de políticas claras y estrictas debido a su complejidad. La exfuncionaria dijo que la asignación presupuestaria se ejecuta al finalizar el primer trimestre, por lo que se debe tener una gestión eficiente para poder manejar los recursos en nueve meses.