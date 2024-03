Santiago. Durante décadas varias cañadas y arroyos ubicados en esta ciudad han significado un alto foco de contaminación para los moradores de zonas aledañas, afectando de manera directa al río Yaque del Norte.



El arroyo de Pontezuela mejor conocido como la cañada Marilópez, ubicado en el sector Villa Olímpica, en la parte sur de esta localidad, donde por años los residentes han estado expuestos a enfermedades, alta contaminación y un mal olor constante.



“Esa cañada nos tiene cansados. Aquí hay dos niños pequeños que siempre tienen picazón. A las autoridades que le hagan algo a esto, somos seres humanos y pagamos impuestos, vengan en rescate”, manifestó Humberto Perdomo, quien tiene más de 40 años viviendo la misma situación.



Francisco Arias, de la Defensa Civil, de Santiago dijo que como organismo de socorro se encargan de alertar de los peligros que se corre, pero que la tarea de impedir o de derribar las construcciones irregulares es, tarea de la alcaldía de Santiago de los Caballeros y del Ministerio de Medio Ambiente.



Los moradores aseguran que están pagando sus solares en el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y no quieren ser trasladados pese a que algunos decidieron ocupar el cauce del arroyo.



El ambientalista Olmedo León explicó el enorme impacto ambiental que posee la contaminación de esta y otras cañadas que dañan directamente al río Yaque del Norte.



“Ese encajonamiento de cañadas no debe ser permitido, eso implica que se sature y haya inundaciones. Estoy de acuerdo con los saneamientos, pero no encementar el lecho del río como la obra del Arroyo Gurabo, hay que hacer una discusión técnica pero que no se haga así”, aconsejó el experto.



El arroyo de Pontezuela es la principal fuente acuífera cuya contaminación afecta las aguas del río Yaque del Norte.Las cañadas como Pontezuela o el arroyo de Gurabo, representan el 70 por ciento de las aguas contaminadas a su paso por Santiago.