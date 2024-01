Santiago. Los familiares de la joven que recibió una brutal paliza de parte de su ex pareja sentimental en el sector Los Prados de Pekín, de esta provincia, exigen el apresamiento urgente del agresor.



Yuberky Martínez, de 30 años d, vivió la peor Navidad de su vida luego de ser brutalmente golpeada en la mandíbula, cuello y boca por Máximo Peralta, de 58 años. Ante la acción violenta, los parientes de la dama piden que este caso no quede impune.



“Deberían darle 30 años a ese delincuente porque una bestia así no puede andar suelta. Pido justicia porque él me la dejó casi muerta. Tiene puntos en la boca y no puede hablar ni comer bien”, manifestó su madre Emma Martínez.



En tanto que su padrastro Manuel Colón expresó que temen que le pase algo peor a su allegada.



“Ese hombre es capaz de todo. Yo vivía aconsejándola porque nunca me gustaba ese tipo por su accionar. Él le dio los golpes y luego la tiró por unos escalones creyendo que estaba muerta. Fue un intento de asesinato”, señaló Colón.



Según las informaciones recolectadas, el atacante tenía antecedentes de violencia doméstica con parejas anteriores y cumplió cinco años de cárcel por esta misma acusación.



En las últimas 24 horas, la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional apresó y envió a la justicia a un total de cuatro hombres por violencia de género en la provincia de Santiago.



Los agresores fueron detenidos como resultado de una ardua labor de seguimiento a las denuncias presentadas por víctimas de estos maltratos.



Los apresados son Clinthon Fenelis Polanco García, apodado “El Tuerto”, Luis David Rodríguez Quezada alias “Luilly”, Jan Carlos Capellán Restituyo, Jefry Silfrido Rosario Almonte “Tito”, todos mayores de edad.



Las detenciones se produjeron mediante las órdenes de arresto Nos. 09381-2023, 01690-2023, 00003-2023, 09381-2023 y fueron ejecutadas en el ensanche Libertad, Los Salados, Tamboril y Mary López.