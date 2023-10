Santiago. Las autoridades del gobierno central intervinieron el vertedero de Villa González para su cierre definitivo por el alto nivel de contaminación que genera debido a la humareda constante que se genera por los incendios provocados por desaprensivos.



Y es que el basurero municipal, ubicado en la comunidad Las Lavas, se ha convertido en el problema de nunca acabar, y a pesar de estar cerrado desde hace más de un mes, supuestos desaprensivos continúan provocando estas acciones.



El ingeniero ambiental perteneciente al Fideicomiso DO Sostenible, Amaury Mejía, destacó que el gobierno dominicano está interviniendo los vertederos a cielo abierto ya que estos perjudican en gran medida al medio ambiente.



“Se va a proceder a darle clausura definitiva al vertedero de Villa González. Los vertederos a cielo abierto son una preocupación del Gobierno por eso es una de las metas la eliminación de todos estos”, informó Mejía.



En tanto que los residentes de esta comunidad, así como de zonas aledañas como Palmarejo, Estancia del Yaque y Las Lavas señalaron que es un problemática común que les ha afectado durante mucho tiempo, por lo que exigen una mayor seguridad en los alrededores y que impongan mano dura a quienes cometen estos siniestros.



“Ese humo se expande y uno no puede ni respirar ni dormir. En estos barrios hay mucha gente que sufren de asma o son hipertensos. Los que le prenden fuego a eso no tienen ni padre, madre, ni familia”, manifestó Loaida Toribio al hablar con reporteros de El Caribe.



En tanto que los moradores de las comunidades enclavadas en las cercanías del vertedero donde depositan los ayuntamientos de los distritos municipales de La Canela y Hato del Yaque, demandan el cierre definitivo de su basurero, afectado por la constante humareda.



Critican la falta de interés tanto de los encargados distritales como del gobierno central para buscar una solución definitiva.