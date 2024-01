Santiago. A dos semanas de la muerte de un preso preventivo en la cárcel del Moca, acusado de supuestamente violar a su madre, el Ministerio Público de la provincia Espaillat, no tiene ninguna persona sometida.



Aunque el hecho se registró a finales del mes de diciembre del 2023, el fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, dijo que Darío Antonio González Martínez, de 53 años, llegó golpeado a la cárcel preventiva.



En principio se dijo que fue golpeado por algunos de los presos preventivos, pero en las pesquisas establece que al parecer una turba le había propinado los golpes antes de llegar al prisión, lo que ahora dificulta a quien o quienes someter.



Rivas confirma que no hay personas sometidas debido a esas complicaciones.



Asimismo, negó que Darío Antonio González Martínez fuera violado en la cárcel preventiva como habían denunciado sus familiares.



La víctima estaba acusada de supuestamente abusar sexualmente de su madre María Ramos de 75 años.

González Martínez fue declarado muerto al ser ingresado por emergencia al hospital Toribio Bencosme, de Moca, donde fue llevado con múltiples golpes en su cuerpo principalmente en el área de los glúteos donde también se puede visualizar heridas punzantes, que presumen le habían ocasionado los presos de la cárcel preventiva.



Los familiares atribuyen la responsabilidad de este hecho de sangre a la policía nacional ya que no resguardaron su integridad de González Martínez.



Dicen que antes de morir, su pariente reveló los golpes que recibió dentro de la cárcel del cuartel policial de Moca, por los presos los cuales lo torturaron, y expresaron que a pesar de tener una orden del ministerio público para llevarlo al centro de salud tardaron más de una hora para entregárselos. Ante la situación pidieron una investigación exhaustiva ya que hasta los agentes policiales supuestamente lo agredieron.