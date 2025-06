Santiago. Los reclamos del Colegio de Abogados para dar con el paradero de los sicarios no han logrado brindar respuesta a los familiares del jurista Basilio Guzmán, asesinado a tiros frente a su residencia en el sector Cerros de Gurabo.



Y es que al cumplirse este sábado 21 de junio tres años del crimen, el Ministerio Público de Santiago y la Policía Nacional siguen sin dar respuesta acerca de los responsables materiales e intelectuales.



A mediados de mayo del 2024, las autoridades policiales informaron que apresaron en el municipio de Jarabacoa, en La Vega, que según una fuente ligada al cuerpo del orden, estaba presuntamente implicado en el asesinato abogado Basilio Guzmán Rodríguez. No obstante, la fiscalía lo rechazó.



Aunque se han tejido varias hipótesis, todo ha caído en la especulación, debido a que las autoridades al parecer han abandonado la investigación.



A escasos días de suceder el hecho de sangre, la familia Guzmán Rodríguez mediante un comunicado expresaba que no podían señalar a ningún posible agresor, aunque han sido informados de que el jurista recibió amenazas por personas relacionadas a procesos que tenía a su cargo.



“A pesar de que, hasta el momento, las autoridades no han completado el proceso investigativo, valoramos que se está desarrollando una investigación con calidad y confiamos en que obtendremos respuestas y podrán ser identificados los responsables de este incalificable hecho”.



Apuntaron que sobre el suceso y la persona de Basilio Guzmán se han vertido públicamente informaciones totalmente falsas que deben ser aclaradas, entre ellas, que su residencia y oficina fueron allanadas, lo cual no es cierto, así como que en una ocasión intentaron matarlo.



“La realidad es que hace más de veinte años se emprendió una acción con el propósito de amedrentarlo, siendo este el alcance específico de ese acontecimiento. Abogados piden que el crimen sea aclarado.