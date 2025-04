Santiago. El chofer del vehículo de la ruta PA 127 que iba cargado de pasajeros y que perdió el control del automóvil para precipitarse contra la baranda y la puerta de la estación central del teleférico será sometido a un proceso de investigación.



Mediante un comunicado emitido por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) se informó que no hubo heridos producto del incidente, solo daños a la estructura física de dicha estación.



Tan pronto como ocurrió el hecho efectivos del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) tomaron control de la escena y detuvieron al conductor.



El Teleférico de Santiago se encuentra en parada por mantenimiento programado hasta el día 30 de este mes de abril, por lo que en la estación no se encontraban usuarios al momento del incidente.



Según las investigaciones, el proceso contempla someter al chofer a exámenes para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia o que otra cosa pudo haber sucedido. La identidad del conductor no fue ofrecida por las autoridades.



Una fuente ligada al Fitram indicó que esto no afectará el que puedan retomar el próximo miércoles las operaciones del teleférico, paralizado desde el 21 de abril para fines de mantenimiento. El servicio será reanudado a partir de las 6:00 de la mañana del 01 de mayo.



El chofer se encuentra bajo la custodia del Cesmet, que abrió una investigación inmediatamente después de que sucedió el accidente.



El día 17 de marzo del 2024, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el primer tramo del teleférico de Santiago, obra construida con una inversión de RD$6,544 millones, y que según las estimaciones impactará de manera directa alrededor de 73,968 habitantes de nueve de los sectores más populosos del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. Se trata de un sistema de transporte por cable, compuesto por 83 de cabinas.