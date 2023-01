Email it

Santiago. El Gobierno busca adquirir y convertir en una maternidad el Hospital General Las Colinas, un centro de salud que fue construido por el sector privado y que nunca fue puesto en funcionamiento, a pesar de que fue inaugurado en el 2016.



La información fue ofrecida por el director regional Norcentral del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora, quien explicó que el centro podría ser convertido en un hospital de autogestión, sin embargo, no informó si será comprado o lo usarán en condición de alquiler.



“No sé si se va a convertir en un hospital de los tradicionales o se va a convertir en un hospital de autogestión, esa información no la tengo, pero podría caber la posibilidad de que se convierta en un hospital de autogestión”, indicó Lora durante una rueda de prensa.



Destacó que la región norte necesita de urgencia una maternidad, porque la existente, doña René Klang, viuda Guzmán está saturada, “y esa infraestructura está ahí, es una solución rápida, donde se dignificará a las madres de las 14 provincias de la región del Cibao”.



No ha funcionado



El Hospital General Las Colinas fue inaugurado en el año 2016, se erigió en los terrenos adyacentes de Colinas Mall, con la finalidad de ofrecer servicios de salud a un 60% de la población de Santiago, la cual reside en la zona noroeste de esa ciudad y a personas que viven en provincias cercanas, ante la carencia de centros de salud de nivel tres.



Consta de un área de 20 mil metros cuadrados de construcción, de los cuales 3,500 están destinados a consulta externa (consultorios) y 16,200 metros cuadrados al área del hospital. Es de siete niveles y tiene capacidad de 109 camas de hospitalización, nueve quirófanos, más área de laboratorio, área de cardio-diagnóstico, hemodiálisis, oftalmología, pediatría, emergencia y emergencia pediátrica, entre otras.

Dice casos covid son mínimos en Santiago

Sobre la situación de contagios por el Covid 19, Manuel Lora resaltó que la ocupación en los centros de salud de Santiago de los Caballeros es mínima y que hay más pacientes ingresados con neumonía y otras afecciones respiratorias propias de la época, y que la mayoría de los casos relacionados con el coronavirus se manejan de manera ambulatoria.