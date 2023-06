Email it

Santiago.-A pesar de que la Comisión Nacional Electoral del Partido Revolucionario Moderno anunció que se reservaba la candidatura a la Senaduría por la provincia de Santiago, la gobernadora Rosa Santos ratificó sus intenciones de continuar buscando ser favorecida con la posición.

Aclaró que ninguna de las reservas, incluyendo la senaduría, “tiene nombres y apellidos”.

Dijo que hasta que esa senaduría no tenga nombre y apellido en la junta, estará peleando esa posición, por considerar que tiene los números, el trabajo, la trayectoria y méritos para sr la próxima senadora de Santiago.

Sin embargo, expresa que si la miden y no da los números, , o que se deba hacer una negociación en última instancia para preservar el gobierno, entonces se acogerá a los resultados.

“Es bueno que se entienda que, nosotros queremos continuar en el gobierno y que el gobierno o el partido no se va a suicidar colocando candidatos que no tienen el porcentaje necesario para ganar una candidatura. La senaduría fue reservada, pero esa senaduría no tiene nombre ni apellido”, apuntó Rosa Santos.

La representante del Poder Ejecutivo, dijo que seguirá aspirando a la senaduría y para este jueves tiene previsto su lanzamiento por parte del sector profesional y técnico que respalda su precandidatura.

“La reunión del sábado fue una reunión informativa, donde se le dieron fechas a los precandidatos para las inscripciones, depósitos de documentos. También se les dijo cuáles son los requisitos esenciales para ser parte de un proceso y se habló de algunas reservas de algunos municipios y cinco distritos municipales”, apuntó.

Dijo que se considera una persona disciplinada y que solo busca la permanencia del presidente Luis Abinader y el PRM durante cuatro años más frente a los destinos del país.