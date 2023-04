Santiago.- La gobernadora y presidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia de Santiago, Rosa Santos llamó a los tres legisladores que denunciaron supuestas sustracción de bonos para «lavar la ropa en la casa».

Santos restó importancia a la denuncia que hacen los diputados de esa organización sobre el manejo de dichos bonos, que debían ser entregados a compañeros en los tres distritos electorales durante la Semana Santa.

“No sé ni cómo decirte. Esas son cosas que no me quitan el sueño, que para mí no tiene importancia. Los problemas que tenemos en la provincia son de mayor importancia. Para ir a la Capital disque a hablar de bonos, voy a la capital a buscar solución a los problemas de mi provincia”, dijo Santos.