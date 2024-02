Santiago. El desagüe que se presumía era de los tiempos de la colonia, no es más que parte del pozo séptico construido en el año 1937 por Ulises Francisco Bidó.



Robert Espinal, director del archivo histórico de Santiago, dijo que dicho pozo no data de 1900, sino de 1937.



En tanto que el también historiador Edwin Espinal, en su análisis sobre huellas del cementerio colonial de Santiago, dijo que el hallazgo de restos humanos en el tramo de la calle Duvergé entre las calles Benito Monción y 30 de Marzo, en Santiago, a un costado de la catedral Santiago Apóstol, a propósito de la excavación de zanjas para la colocación de tuberías para el cableado de la iluminación exterior del templo, conduce a confirmar el dato ofrecido por Gaspar de Arredondo y Pichardo en 1805, de que, para entonces, el camposanto de la ciudad se hallaba frente a la iglesia parroquial.



Espinal dijo que en una fecha no determinada, ese camposanto fue trasladado junto a la hoy avenida Valerio (en su esquina con la calle Del Sol, plantea Papito Rivera) entonces un camino que conducía al río Yaque.



“En una fecha anterior a 1844, año en que se aludía a él como el cementerio viejo – ese segundo cementerio fue reubicado en el extremo norte de la calle de San Sebastián, hoy 30 de Marzo, donde todavía hoy permanece”, aduce.



El historiador expresa que lamentablemente, no fueron localizados enterramientos ni esqueletos completos; apenas fragmentos que no permiten exámenes antropológicos acabados. Cabe recordar que el entorno de la Catedral ha sufrido dos grandes intervenciones en el pasado reciente, una entre 1987 y 1993 y otra entre 2009 y 2012, que implicaron la remoción de tierra.



No obstante, este descubrimiento resulta de suma importancia para la reconstrucción del pasado de la ciudad, dijo Edwin Espinal Hernández.



Con motivo de las excavaciones que se realizan en la calle Benito Monción en Santiago, en el tramo comprendido entre las calles Restauración e Independencia, frente al arranque de la calle Peña y Reinoso, al pie de su acera este dijo que ha quedado al descubierto una alcantarilla de mampostería de ladrillos.



De arco rebajado y con una parrilla de hierro en su interior, por su dimensión, dijo que acaso pudo formar parte de los desagües construidos por el ayuntamiento al filo del siglo XIX para recoger las aguas de las calles y preservarlas de la erosión, así como de la formación de fangales, lodazales, hoyos, pozos, baches, lagunas, pantanos y zanjas, presentes en múltiples vías, como respuesta a la búsqueda de una solución maestra para el desagüe de la ciudad y para la que llegaron a presentar propuestas los ingenieros Luis Bogaert, Fred Mack y Charles G. Mc Gregor.



Consta que en 1900 se construyeron alcantarillas en el tramo de la calle Restauración comprendido entre las calles 30 de Marzo y Benito Monción, a cargo del ingeniero municipal Joseph Fieux.



Otra en esta última calle, para llevar las aguas desde la calle Restauración hasta una quebrada al final de la vía (restos de la cual son las pendientes en la esquina con la calle Salvador Cucurullo), fue presupuestada en 1900 y ya había sido construida para 1906.