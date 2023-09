Santiago. El historiador Edwin Espinal se sumó al rechazo de los sectores que se oponen al proyecto de ley que busca elevar la sección de Gurabo a la categoría de municipio.



Espinal indica que esa pretensión debe considerar el marco político, geográfico y administrativo instituido en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública previsto en la Ley 498-06.



Advierte que los legisladores no pueden apartarse de la visión de un país territorialmente equilibrado, que procura la cohesión territorial como uno de sus objetivos y una dimensión a ser considerada en el diseño y gestión de políticas públicas.



Dice que hay que estabecer límites territoriales. Considera que la ordenación del territorio, la división territorial que pretende establecerse, deben ser consultados con el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la ciudad y el municipio de Santiago.



El historiador hace la pregunta de si existen estadísticas sobre servicios públicos y privados y crecimiento demográfico de la sección de Gurabo para pretender elevarla a municipio, fundadas en las estadísticas oficiales determinadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



Indica que, tanto la población como el crecimiento demográfico que se le atribuya deben tener fundamento oficial y no puede pretenderse un nuevo municipio que desconozca la Ley 5096-59 sobre Estadísticas y Censos Nacionales del 6 de marzo de 1959.



“Si se establecieron de modo subjetivo o mediante sistemas cartográficos, geodésicos y geográficos. De cuántos kilómetros cuadrados del municipio de Santiago de los caballeros se apropia el nuevo municipio. El Instituto Cartográfico Nacional, órgano que debe establecer las delimitaciones geográficas del territorio nacional, por mandato de la Ley No.208-14, del 24 de junio de 2014”, se pregunta Espinal. Cuestiona si la propuesta cuenta con el cumplimiento de las condiciones acumulativas y al estudio de factibilidad.