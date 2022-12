Email it

Santiago. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias conmemoró el 57 aniversario de la batalla del Matum, con un llamado del coronel Juan María Lora de León, de la fundación Juan María Lora Fernández, a evitar que se vuelvan a enfrentar dominicanos contra dominicanos.



Dijo que hoy más que nunca los militares que integran las Fuerzas Armadas deben permanecer unidos para defender la soberanía como hicieron los prohombres que integraron el bando constitucionalista.



“Aquí hace 57 años se enfrentaron fuerzas contrarias que no se comunicaron, entre dominicanos y hermanos de armas que nunca debió suceder. Por osadía de la vida le tocó a Lora morir, pero no importa, la sangre es un abono para la patria”, expresó Lora de León, hijo del héroe nacional coronel Juan María Lora Fernández. Recordó que durante el enfrentamiento armado ocurrido en 1965, murió además de su progenitor, el también militar Domingo Peña, conocido como Peñita, mientras del bando contrario fueron 80 las bajas.



Llama a la unidad



“Que el Matum sea la unión, que permanezca por siempre en nuestras Fuerzas Armadas. Que no se repita jamás, porque somos uno monolíticamente. Somos hermanos, dormimos juntos, comemos juntos y participamos más juntos que con nuestras propias familias, cuando el deber de la patria nos manda y debemos dejarla protegida”, apuntó.



De su lado, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, destacó que las armas de la patria están en manos en los soldados que custodian la frontera y dijo esperar que estos sean los garantes de la soberanía nacional y de la integridad territorial, la autodeterminación del pueblo y la dominicanidad. Los actos comenzaron con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional, y honores militares.

Funcionarios destacaron valor histórico de gesta

En la actividad hablaron la gobernadora provincial, Rosa Santos y el gerente general de la empresa Edenorte Dominicana, Andrés Cueto, quienes destacaron el acontecimiento histórico. Tras finalizar el acto, se dio un primer palazo para construir la Plaza Ecológica Coronel Juan María Lora Fernández, al lado del Hospital Toribio Bencosme en Moca, provincia Espaillat.