Santiago. La Iglesia católica calificó de inconcebible que teniendo el Ministerio de Educación un presupuesto tan alto, todavía haya déficits de aulas y no se paguen de manera puntual los locales alquilados.



En su editorial de fin de semana, el periódico Camino también indicó que duele escuchar a padres y madres elevar su grito de padres, por no conseguir cupo para que sus hijos puedan iniciar el año. “Un pueblo al cual se le niegue una educación de calidad y asequible para todos, no tiene futuro”, precisa.



También se pregunta “¿Qué se ha hecho con tanto dinero? ¿La lucha por el 4% fue en vano? ¿No han encontrado los funcionarios de Educación la forma eficiente de jerarquizar las inversiones en ese renglón medular de toda nación?”.



Sin embargo, saludó la reunión entre el ministro de Educación, Ángel Hernández, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo y alberga la esperanza de unas relaciones armoniosas y respetuosas que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.