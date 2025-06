Santiago. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) celebró el 63 aniversario con una misa de acción de gracias, donde fueron destacadas las contribuciones económicas, sociales e históricas del tabaco para la nación.



El director de la entidad, Iván Hernández Guzmán, presentó los logros recientes del sector y reafirmó el compromiso institucional con su desarrollo continuo.



“La industria del tabaco genera 1,340 millones de dólares anuales en exportaciones, siendo el segundo producto más importante de exportación de República Dominicana, superado solo por los insumos médicos”, resaltó Hernández Guzmán.



El director del Intabaco destacó que la cadena productiva del tabaco genera más de 110,000 empleos directos e indirectos, lo que representa una fuente vital de ingresos para miles de familias, especialmente en zonas rurales.



Además, subrayó que esta industria es el principal empleador del régimen de zonas francas, con más de 40,000 empleos formales, mayormente en la fabricación de cigarros premium.



“El tabaco no solo es una tradición; es desarrollo, es empleo y es orgullo nacional”, afirmó.



Hernández Guzmán anunció que el Instituto trabaja en nuevas iniciativas para fortalecer y diversificar el sector, con énfasis en sostenibilidad, tecnificación de los procesos productivos y expansión hacia nuevos mercados.



Recordó que el tabaco fue declarado Patrimonio Nacional durante la gestión del ex presidente Hipólito Mejía, presente en la actividad y reconocido por su papel como ex director de la institución.



Durante su intervención, Hipólito Mejía expresó que el tabaco es parte esencial de la identidad dominicana, especialmente para Santiago y toda la región del Cibao, zona donde florece esta tradición centenaria.